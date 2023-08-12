На Украине начали усиливать вторую линию обороны у границы с Белоруссией
ВСУ в Ровненщине усиливают вторую линию обороны и минируют территории у АЭС
Вооружённые силы Украины в Ровненской области усиливают вторую линию обороны и минируют территории у местной атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет портал "5.ua".
"В Ровненской области минируют поля вблизи атомной электростанции. Военные готовятся встречать вероятный вражеский десант. А на границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники", — отмечает украинский телеканал.
При этом украинские военные говорят, что видимой угрозы со стороны Белоруссии не заметно, однако "надо быть готовым к любому развитию событий".
Ранее Лайф писал, что в Ровненской области Украины загорелась нефтебаза. Местные власти сообщили, что она разрушена.
Getty Images / Scott Peterson