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12 августа, 11:27

На Украине начали усиливать вторую линию обороны у границы с Белоруссией

ВСУ в Ровненщине усиливают вторую линию обороны и минируют территории у АЭС

Вооружённые силы Украины в Ровненской области усиливают вторую линию обороны и минируют территории у местной атомной электростанции (АЭС). Об этом пишет портал "5.ua".

"В Ровненской области минируют поля вблизи атомной электростанции. Военные готовятся встречать вероятный вражеский десант. А на границе с Белоруссией обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушками для пехоты и техники", — отмечает украинский телеканал.

При этом украинские военные говорят, что видимой угрозы со стороны Белоруссии не заметно, однако "надо быть готовым к любому развитию событий".

ВСУ попытались ударить беспилотником по хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ попытались ударить беспилотником по хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что в Ровненской области Украины загорелась нефтебаза. Местные власти сообщили, что она разрушена.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Никита Осипов
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