"Cовсем небезобидная": В Белоруссии готовятся к борьбе с TikTok-революцией

Министерство внутренних дел Белоруссии разрабатывает методы борьбы на случай возникновения "совсем небезобидной" TikTok-революции в стране. Об этом сообщил замглавы МВД, начальник криминальной милиции республики Геннадий Казакевич.

Замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал о методах борьбы на случай TikTok-революции. Видео © YouTube / CTVBY

По его мнению, искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, а противостоять такому врагу можно только его же оружием.

"Активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием в соцсетях, популярных мессенджерах и так далее", — отметил Казакевич в беседе с телеканалом СТВ.