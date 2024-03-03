"Cовсем небезобидная": В Белоруссии готовятся к борьбе с TikTok-революцией
Замглавы МВД Белоруссии Казакевич: Обдумываются меры борьбы с TikTok-революцией
Министерство внутренних дел Белоруссии разрабатывает методы борьбы на случай возникновения "совсем небезобидной" TikTok-революции в стране. Об этом сообщил замглавы МВД, начальник криминальной милиции республики Геннадий Казакевич.
Замглавы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал о методах борьбы на случай TikTok-революции. Видео © YouTube / CTVBY
По его мнению, искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, а противостоять такому врагу можно только его же оружием.
"Активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием в соцсетях, популярных мессенджерах и так далее", — отметил Казакевич в беседе с телеканалом СТВ.
Он добавил, что в Белоруссии запущена система мониторинга общественной безопасности. По всей стране установлено 35 тысяч камер.
Напомним, TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в РФ 6 марта 2022 года из-за действия закона о фейках против Вооружённых сил России. Блогерам из РФ запретили загружать видео в свою ленту и вести прямые трансляции. В январе в Минцифры сообщили, что возобновление полноценной работы TikTok в России не обсуждалось.
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