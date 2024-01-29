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Глава Минцифры высказался о возобновлении работы TikTok в России

Глава Минцифры: Возобновление полноценной работы TikTok в РФ не обсуждалось

29 января, 12:06
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Возобновление полноценной работы социальной сети TikTok в России пока не обсуждается. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

"Нет, пока нет", — цитирует главу Минцифры ТАСС.

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Напомним, что TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России 6 марта 2022 года из-за действия закона о фейках против Вооружённых сил РФ. Российским блогерам запретили загружать контент в свою ленту и вести прямые трансляции. Однако сегодня, 29 января, стало известно, что отдельные пользователи из РФ могут вновь просматривать новый контент в TikTok.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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