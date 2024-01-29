Глава Минцифры: Возобновление полноценной работы TikTok в РФ не обсуждалось

Глава Минцифры высказался о возобновлении работы TikTok в России

Возобновление полноценной работы социальной сети TikTok в России пока не обсуждается. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.