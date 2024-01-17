Американский двойник Киркорова из TikTok пообещал россиянам кавер на его песню
Американский двойник российского певца Филиппа Киркорова начал знакомиться с его творчеством. А всё благодаря русскоязычным поклонникам, которые теперь требуют от блогера записать кавер на одну из песен российского поп-исполнителя.
Двойник Киркорова из американского TikTok пообещал переделать его песню. Видео © TikTok / seejaecj
Пользователи одолели 25-летнего музыканта с ником CJ Hedgepeth шутками и мемами про сходство с королём российской эстрады. В итоге под натиском толпы тиктокер сдался и пообещал что-нибудь придумать.
"Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим", — сказал он в одном из последних роликов.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © TikTok / seejaecj
К слову, это и правда не так уж и просто, ведь американец в своих видео перепевает "Нирвану" и других рокеров и выступает с песнями в жанре гранж. А русскоязычные подписчики даже придумали для него собственный стиль — "Кир-core". Они также посоветовали музыканту изменить сценическое имя и предложили два варианта: Филипп Кобейн и Курт Киркоров.
Между тем у настоящего Филиппа Бедросовича дела идут не совсем хорошо. Его положение на звёздной арене серьёзно пошатнулось после посещения "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Гости пришли на тусовку в полнейшем неглиже. При этом сам Киркоров заявил, что был на вечеринке лишь потому, что обещал блогерше бартер, и вообще "ошибся дверью". Теперь он пытается обелить репутацию и недавно даже пожертвовал 5 млн фонду помощи детям-аутистам в Белгороде.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © ТАСС / Артём Геодакян