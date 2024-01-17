Американский двойник Киркорова из TikTok пообещал россиянам кавер на его песню

Американский двойник российского певца Филиппа Киркорова начал знакомиться с его творчеством. А всё благодаря русскоязычным поклонникам, которые теперь требуют от блогера записать кавер на одну из песен российского поп-исполнителя.

Двойник Киркорова из американского TikTok пообещал переделать его песню. Видео © TikTok / seejaecj

Пользователи одолели 25-летнего музыканта с ником CJ Hedgepeth шутками и мемами про сходство с королём российской эстрады. В итоге под натиском толпы тиктокер сдался и пообещал что-нибудь придумать.

"Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим", — сказал он в одном из последних роликов.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © TikTok / seejaecj