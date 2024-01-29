В TikTok начали появляться новые видео российских блогеров Российские блогеры сообщили, что TikTok возобновил доступ к новым видео в РФ 29 января, 11:04 Пользователи TikTok сообщили о возобновлении работы соцсети в РФ. Обложка © Shutterstock

В России отдельные пользователи TikTok могут вновь просматривать новый контент с конца 2023 года, хотя россияне были ограничены в правах самой соцсетью. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на агентства, работающие с блогерами.

Так, основатель продюсерского центра "ПЦ" Рустем Богданов рассказал, что в конце осени прошлого года некоторые пользователи из России, установившие последнюю версию приложения, получили неожиданный доступ к новому контенту и смогли загружать видео. А в январе этого года, по словам Богданова, изменения коснулись уже большего числа юзеров.

Продюсер, основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак подтвердил, что какое-то время в TikTok действительно россияне могли смотреть контент без VPN, но эта функция быстро пропала. Маркетолог и создатель блога об SMM Dnative Алексей Ткачук отметил, что тоже замечает странный "сбой", который то исчезает, то появляется в соцсети.

По мнению Богданова, таким образом TikTok пытается незаметно и постепенно вернуться в Россию. Однако большинство экспертов уверены, что речь идёт о банальных неполадках в работе приложения. Forbes задал вопрос администрации соцсети. Там отрицают случившееся и утверждают, что "в работе сервиса в России не было изменений с марта 2022 года".

Напомним, 6 марта 2022 года TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за действия закона о фейках в отношении Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации. Теперь российские блогеры не могут загружать контент в свою ленту и вести прямые трансляции.

Авторы Татьяна Миссуми