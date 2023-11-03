Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в РФ

Роскомнадзор не ограничивает работу китайской соцсети TikTok на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о возобновлении работы сервиса в России.

"Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что не получали каких-либо уведомлений от компании о возобновлении работы интернет-сервиса в России.