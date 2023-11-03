Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в РФ
Роскомнадзор опроверг ограничение работы TikTok в России
Роскомнадзор не ограничивает работу китайской соцсети TikTok на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о возобновлении работы сервиса в России.
"Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что не получали каких-либо уведомлений от компании о возобновлении работы интернет-сервиса в России.
Напомним, что 6 марта 2022 года TikTok решил приостановить прямые эфиры и распространение нового контента в России в связи с законом о фейках о действиях Вооружённых сил РФ в ходе СВО. С тех пор российские блогеры не могут загружать контент в свою ленту и вести прямые трансляции.
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