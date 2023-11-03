Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 17:49

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в РФ

Роскомнадзор опроверг ограничение работы TikTok в России

Роскомнадзор не ограничивает работу китайской соцсети TikTok на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о возобновлении работы сервиса в России.

"Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что не получали каких-либо уведомлений от компании о возобновлении работы интернет-сервиса в России.

В TikTok ввели возможность размещать текстовые публикации

В TikTok ввели возможность размещать текстовые публикации

Напомним, что 6 марта 2022 года TikTok решил приостановить прямые эфиры и распространение нового контента в России в связи с законом о фейках о действиях Вооружённых сил РФ в ходе СВО. С тех пор российские блогеры не могут загружать контент в свою ленту и вести прямые трансляции.

Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Наталья Исакова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • tiktok
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров