В TikTok ввели возможность размещать текстовые публикации

В социальной сети TikTok появилась новая функция: теперь пользователи смогут размещать там не только видеопосты, но публикации с текстами. Об этом говорится в пресс-релизе администрации интернет-площадки.

Там ожидают, что новый формат создания контента позволит расширить творческие возможности авторов. Для создания текстового поста необходимо открыть раздел "камера" и выбрать вариант "текст".

Для сообщения можно выбрать цвет фона, музыку и стикеры. После набора текста пользователь должен перейти на страницу создания сообщения. Там будут доступны звуки, открытие дуэтов, метки и другие стандартные функции "Тиктока".