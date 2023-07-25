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25 июля, 10:16

В TikTok ввели возможность размещать текстовые публикации

В социальной сети TikTok появилась новая функция: теперь пользователи смогут размещать там не только видеопосты, но публикации с текстами. Об этом говорится в пресс-релизе администрации интернет-площадки.

Там ожидают, что новый формат создания контента позволит расширить творческие возможности авторов. Для создания текстового поста необходимо открыть раздел "камера" и выбрать вариант "текст".

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Для сообщения можно выбрать цвет фона, музыку и стикеры. После набора текста пользователь должен перейти на страницу создания сообщения. Там будут доступны звуки, открытие дуэтов, метки и другие стандартные функции "Тиктока".

Ранее Лайф рассказывал о том, что в TikTok появился новый тренд: стримерши копируют поведение неигровых персонажей видеоигр и озвучивают получаемые донаты.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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