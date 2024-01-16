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16 января, 11:53

Два российских Ту-95МС с кортежем из Су-35 и Су-30 семь часов патрулировали Японское море

МО РФ: Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря в сопровождении самолётов Су-35С и Су-30СМ, который длился семь часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над Японским морем. Видео © Telegram / Минобороны России

"Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", указал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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А ранее Лайф писал, что 5 января экипаж вертолёта Ка-27 выполнил патрулирование над акваторией Чёрного моря. Полёт проходил в целях защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Кроме того, Ка-27 взаимодействовал с экипажем патрульного корабля и отработал взлёт и посадку на палубу судна на ходу.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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