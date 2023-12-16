Минобороны показало видео полёта российских бомбардировщиков над Балтикой

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что продолжительность полёта составила около пяти часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

А ранее Лайф писал, что ВКС РФ и китайские Военно-воздушные силы (ВВС) провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны объяснили, что данное мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2023 год и не было направлено против каких-либо стран.