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16 декабря, 15:30

Минобороны показало видео полёта российских бомбардировщиков над Балтикой

МО: Два бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полёт над Балтийским морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) выполнили плановый полёт над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Балтики. Видео © Telegram / Минобороны России

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что продолжительность полёта составила около пяти часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

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А ранее Лайф писал, что ВКС РФ и китайские Военно-воздушные силы (ВВС) провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Минобороны объяснили, что данное мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2023 год и не было направлено против каких-либо стран.

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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