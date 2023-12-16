Минобороны показало первый одновременный взлёт семи Ан-124-100 "Руслан" в ходе учений МО: Впервые семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в рамках учений 16 декабря, 12:03 Семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в ходе учений. Обложка © t.me / Минобороны РФ

В России семь самолётов Ан-124-100 "Руслан" впервые одновременно поднялись в воздух в рамках лётно-тактических учений. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров. Видео публикует Минобороны РФ.

Семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в ходе учений. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Командованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено лётно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 "Руслан", — уточнили в ведомстве.

Целью учений была отработка действий молодых экипажей "Русланов". В их задачу входило перебросить на большое расстояние военнослужащих, а также вооружение и боевую технику. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров, маршрут составил свыше 1000 километров. Самолёты летели со скоростью 500 километров в час.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота отработали мастерство в стратосфере и провели учения по перехвату условного противника над акваторией Баренцева моря.

Авторы Татьяна Миссуми