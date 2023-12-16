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Минобороны показало первый одновременный взлёт семи Ан-124-100 "Руслан" в ходе учений

МО: Впервые семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в рамках учений

16 декабря, 12:03
<p>Семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в ходе учений. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mod_russia/33595" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в ходе учений. Обложка © t.me / Минобороны РФ

В России семь самолётов Ан-124-100 "Руслан" впервые одновременно поднялись в воздух в рамках лётно-тактических учений. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров. Видео публикует Минобороны РФ.

Семь "Русланов" одновременно поднялись в воздух в ходе учений. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Командованием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено лётно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 "Руслан", — уточнили в ведомстве.

Целью учений была отработка действий молодых экипажей "Русланов". В их задачу входило перебросить на большое расстояние военнослужащих, а также вооружение и боевую технику. Тренировочный полёт проходил на высоте более 4000 метров, маршрут составил свыше 1000 километров. Самолёты летели со скоростью 500 километров в час.

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Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота отработали мастерство в стратосфере и провели учения по перехвату условного противника над акваторией Баренцева моря.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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