Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
МО РФ: Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Баренцева и Норвежского морей. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Telegram / Минобороны России
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила более пяти часов", — говорится в публикации оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев их сопровождали истребители иностранных государств. Весь полёт был осуществлён в строгом соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства.
А ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31 отогнал два бомбардировщика ВВС США от российской границы над Баренцевым морем. Полёт нашего самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России