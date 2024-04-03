Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Баренцева и Норвежского морей. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Telegram / Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила более пяти часов", — говорится в публикации оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев их сопровождали истребители иностранных государств. Весь полёт был осуществлён в строгом соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства.

