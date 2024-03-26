МиГ-31 отогнал два бомбардировщика ВВС США от российской границы над Баренцевым морем
МО: МиГ-31 не допустил приближения двух самолётов ВВС США к границе РФ
Пара американских бомбардировщиков В-1В во вторник, 26 марта, приблизилась к границе России в Баренцевом море, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.
Пилоты МиГ-31 идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении российского истребителя американские самолёты скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от российских рубежей. В итоге после выполнения задачи — предотвращения нарушения госграницы — МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Как подчеркнули в Минобороны, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
К слову, в воскресенье, 24 марта, России тоже пришлось поднимать в воздух МиГ-31 из-за подлетевших к границе над Баренцевым морем стратегических бомбардировщиков США. После этого американские самолёты США изменили курс и развернулись от границы.
TACC / Кирилл Кухмарь