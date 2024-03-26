Регион

Уведомления отключены

26 марта, 12:19

МиГ-31 отогнал два бомбардировщика ВВС США от российской границы над Баренцевым морем

МО: МиГ-31 не допустил приближения двух самолётов ВВС США к границе РФ

Пара американских бомбардировщиков В-1В во вторник, 26 марта, приблизилась к границе России в Баренцевом море, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.

Пилоты МиГ-31 идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении российского истребителя американские самолёты скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от российских рубежей. В итоге после выполнения задачи — предотвращения нарушения госграницы — МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как подчеркнули в Минобороны, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Три самолёта ВВС Британии были замечены над Чёрным морем
Три самолёта ВВС Британии были замечены над Чёрным морем

К слову, в воскресенье, 24 марта, России тоже пришлось поднимать в воздух МиГ-31 из-за подлетевших к границе над Баренцевым морем стратегических бомбардировщиков США. После этого американские самолёты США изменили курс и развернулись от границы.

Обложка ©

TACC / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров