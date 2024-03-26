МиГ-31 отогнал два бомбардировщика ВВС США от российской границы над Баренцевым морем

Пара американских бомбардировщиков В-1В во вторник, 26 марта, приблизилась к границе России в Баренцевом море, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"26 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ групповая воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — уточнили в ведомстве.

Пилоты МиГ-31 идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении российского истребителя американские самолёты скорректировали курс своего полёта с удалением и последующим разворотом от российских рубежей. В итоге после выполнения задачи — предотвращения нарушения госграницы — МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как подчеркнули в Минобороны, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.