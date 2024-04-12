Французский легион перебросил в Славянск группу из 100 наёмников на помощь ВСУ

Первая группировка наёмников из французского Иностранного легиона прибыла в расположение украинских военных в Славянск в ДНР. Об этом сказано в Telegram-канале "Военная хроника".

По сведениям журналистов, в подконтрольный Киеву город прибыла первая группа из 100 наёмников. В неё входят специалисты по артиллерийской разведке и инженеры, специализация которых — фортификация и строительство полевых укреплений. Инсайдеры утверждают, что представители 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При этом легионеры-новобранцы пока передвигаются по городу только в сопровождении украинских бойцов. Предполагается, что французы будут содействовать ВСУ в обороне Славянска.