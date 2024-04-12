Французский легион перебросил в Славянск группу из 100 наёмников на помощь ВСУ
В расположении ВСУ в Славянске заметили около 100 военных французского легиона
Обложка © Getty Images / Aurelien Meunier
Первая группировка наёмников из французского Иностранного легиона прибыла в расположение украинских военных в Славянск в ДНР. Об этом сказано в Telegram-канале "Военная хроника".
По сведениям журналистов, в подконтрольный Киеву город прибыла первая группа из 100 наёмников. В неё входят специалисты по артиллерийской разведке и инженеры, специализация которых — фортификация и строительство полевых укреплений. Инсайдеры утверждают, что представители 3-го пехотного полка французского Иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
При этом легионеры-новобранцы пока передвигаются по городу только в сопровождении украинских бойцов. Предполагается, что французы будут содействовать ВСУ в обороне Славянска.
Ранее президент Франции Макрон заговорил о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако на официальном уровне руководство альянса отрицает отправку войск на украинский фронт. В частности, генсек Столтенберг заявил, что НАТО не ведёт обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь по-прежнему идёт лишь о поставках вооружений.