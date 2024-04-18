Гладков: Ещё 21 воздушная цель сбита над Белгородом, есть пострадавший

Дежурные системы ПВО отразили ещё одну массированную атаку ВСУ на Белгород. На подлёте к столице региона уничтожена 21 воздушная цель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате налёта оказался разрушен частный дом. Не обошлось и без пострадавших: местная жительница получила осколочное ранение левой стопы.

"Бригадой скорой пострадавшая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь", — рассказал Гладков.