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18 апреля, 01:50

Гладков: Ещё 21 воздушная цель сбита над Белгородом, есть пострадавший

Дежурные системы ПВО отразили ещё одну массированную атаку ВСУ на Белгород. На подлёте к столице региона уничтожена 21 воздушная цель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате налёта оказался разрушен частный дом. Не обошлось и без пострадавших: местная жительница получила осколочное ранение левой стопы.

"Бригадой скорой пострадавшая доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь", — рассказал Гладков.

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Несколькими часами ранее ВСУ выпустили по Белгородчине 14 реактивных снарядов, задействовав чешскую РСЗО Vampire. Все цели были уничтожены до их соприкосновения с землёй.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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