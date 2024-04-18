ВСУ с помощью дронов обстреляли кладбище в Херсонской области

ВСУ продолжают атаковать Херсонскую область с помощью дронов, один из ударов пришёлся по кладбищу на левом берегу Днепра. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Причём несколько прилётов пришлось в обед по кладбищу Каир, пострадали памятники. Вряд ли их можно было с чем-то спутать средь бела дня", — написал он в телеграм-канале.

По словам Алексеенко, удары нацистов по гражданской инфраструктуре не прекращаются во всех районах вдоль Днепра — от Голой Пристани до Верхнего Рогачика. За сегодняшний день только в соседних посёлках Горностаевка и Каиры зафиксировано 16 атак дронов. В Новой Каховке атакована территория ЖЭКа на ул. Дзержинского, сгорел старенький уазик коммунальщиков.

"Главное, обошлось без жертв и раненых. А железо и памятники восстановим", — заключил глава региона.