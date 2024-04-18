"Нужна какая-то легенда": Царёв раскрыл хитрый замысел Зеленского с контрнаступом
Экс-нардеп Царёв: Зеленский сочинил легенду о новом наступлении от безысходности
Владимир Зеленский был вынужден сочинить легенду о повторном контрнаступлении, чтобы продержаться хотя бы до конца года на фоне дефицита оружия, отсутствия помощи и апатии в обществе. Об этом телеканалу "Царьград" рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
По словам экс-парламентария, параллельно киевский режим "выкручивает руки" американскому лидеру Джо Байдену, который боится допустить повторения афганского сценария. Зеленский навечно связан с войной, добавил собеседник "Первого русского", теперь он вынужден сопротивляться до последнего.
"Поэтому нужна какая-то легенда. Легенда о том, что вот мы пойдём в наступление. Когда, по какой причине, за счёт чего? Поставок вооружений из-за рубежа всё меньше, денег меньше, в обществе — апатия. То есть перспектив никаких нет. Поэтому это такое заявление — от безвыходности", — уверен Царёв.
Flickr / President Of Ukraine