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13 апреля, 00:44

Сальдо призвал не искать правды в словах Зеленского о новом контрнаступе ВСУ

Заявление Владимира Зеленского о готовом плане нового контрнаступления ВСУ нельзя принимать на веру, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чем бравурнее звучат слова политика, тем хуже обстоят дела у украинских боевиков, добавил глава региона.

"Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он прежде всего лгун и пропагандист — в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", — призвал Сальдо в интервью РИА "Новости".

В завершение чиновник напомнил, что российские войска на Херсонщине готовы к отражению любой агрессии. В регионе выстроена мощная оборона, которая поставит крест на каких бы то ни было планах Зеленского, заключил он.

Рогов высмеял "планы" Зеленского на новое контрнаступление ВСУ
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Зеленский анонсировал новое контрнаступление 9 апреля, потребовав у Запада больше оружия. Однако в словах политика быстро разглядели лишь попытку вымолить новые пакеты помощи.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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