Сальдо призвал не искать правды в словах Зеленского о новом контрнаступе ВСУ

Заявление Владимира Зеленского о готовом плане нового контрнаступления ВСУ нельзя принимать на веру, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чем бравурнее звучат слова политика, тем хуже обстоят дела у украинских боевиков, добавил глава региона.

"Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он прежде всего лгун и пропагандист — в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", — призвал Сальдо в интервью РИА "Новости".