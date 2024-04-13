Сальдо призвал не искать правды в словах Зеленского о новом контрнаступе ВСУ
Заявление Владимира Зеленского о готовом плане нового контрнаступления ВСУ нельзя принимать на веру, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Чем бравурнее звучат слова политика, тем хуже обстоят дела у украинских боевиков, добавил глава региона.
"Давайте не будем отталкиваться от пустых заявлений главаря киевского режима как от непреложной истины. Он прежде всего лгун и пропагандист — в плохом смысле этого слова. Правду в его словах искать бесполезно", — призвал Сальдо в интервью РИА "Новости".
В завершение чиновник напомнил, что российские войска на Херсонщине готовы к отражению любой агрессии. В регионе выстроена мощная оборона, которая поставит крест на каких бы то ни было планах Зеленского, заключил он.
Зеленский анонсировал новое контрнаступление 9 апреля, потребовав у Запада больше оружия. Однако в словах политика быстро разглядели лишь попытку вымолить новые пакеты помощи.
Flickr / President Of Ukraine