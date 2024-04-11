Аналитик объяснил, с чем связано очередное контрнаступление ВСУ
Аналитик Михайлов: Зеленский анонсировал очередное контрнаступление из-за денег
Украинская армия не готова к очередному контрнаступлению, для такой операции ей потребуется гораздо больше людей и вооружений, чем использовалось летом 2023 года. Тогда попытки ВСУ одержать верх над Российской армией обернулись чудовищной катастрофой для Киева, потерявшего около 160 тысяч человек личного состава и порядка тысячи единиц военной техники. Такое мнение высказал глава Бюро военно-политического анализа, военный аналитик и эксперт Александр Михайлов.
"Тогда объёмы военной помощи со стороны Запада измерялись суммами в четыре-пять миллиардов долларов в месяц. А сейчас — в 150–200 миллионов долларов в месяц. Причём и с тем финансированием, и с тем количеством людей у Украины были огромные потери и никаких побед над Россией. В ходе контрнаступления летом прошлого года украинская армия потеряла почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники", — рассказал он в беседе с Ura.ru.
Эксперт подчеркнул, что в таких обстоятельствах любые обещания новой контрнаступательной операции ВСУ кажутся невыполнимыми, ведь сейчас украинские арсеналы куда скромнее, чем были прошлым летом. По его словам, Зеленский анонсирует очередное контрнаступление в первую очередь для того, чтобы получить новые средства от западных союзников. Вот только это вряд ли произойдёт — на Западе всем очевидно, что Украина оказалась в чудовищном положении на поле боя и выделенные ей средства с огромной вероятностью будут потрачены впустую.
Киев может организовать очередную наступательную операцию только летом, когда в Донбассе просохнет земля. Этот процесс начался — температура в том регионе уже поднимается выше 20 градусов. Наступление ВСУ в 2023 году началось 3 июня и, судя по словам Зеленского, который не планирует складывать президентские полномочия, хотя их срок истекает 20 мая, вторая попытка состоится примерно в то же время.
Напомним, Зеленский объявил о новом контрнаступе ВСУ в интервью немецким журналистам 9 апреля. Политик заявил, что план операции уже разработан, но осуществить её украинская армия сможет только при условии военной поддержки западных стран. Также, по его словам, одной из задач наступления будет разрушение Крымского моста.
ТАСС / АР