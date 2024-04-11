Аналитик объяснил, с чем связано очередное контрнаступление ВСУ

Украинская армия не готова к очередному контрнаступлению, для такой операции ей потребуется гораздо больше людей и вооружений, чем использовалось летом 2023 года. Тогда попытки ВСУ одержать верх над Российской армией обернулись чудовищной катастрофой для Киева, потерявшего около 160 тысяч человек личного состава и порядка тысячи единиц военной техники. Такое мнение высказал глава Бюро военно-политического анализа, военный аналитик и эксперт Александр Михайлов.

"Тогда объёмы военной помощи со стороны Запада измерялись суммами в четыре-пять миллиардов долларов в месяц. А сейчас — в 150–200 миллионов долларов в месяц. Причём и с тем финансированием, и с тем количеством людей у Украины были огромные потери и никаких побед над Россией. В ходе контрнаступления летом прошлого года украинская армия потеряла почти 160 тысяч человек и тысячи единиц военной техники", — рассказал он в беседе с Ura.ru.

Эксперт подчеркнул, что в таких обстоятельствах любые обещания новой контрнаступательной операции ВСУ кажутся невыполнимыми, ведь сейчас украинские арсеналы куда скромнее, чем были прошлым летом. По его словам, Зеленский анонсирует очередное контрнаступление в первую очередь для того, чтобы получить новые средства от западных союзников. Вот только это вряд ли произойдёт — на Западе всем очевидно, что Украина оказалась в чудовищном положении на поле боя и выделенные ей средства с огромной вероятностью будут потрачены впустую.