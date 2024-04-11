Рогов высмеял "планы" Зеленского на новое контрнаступление ВСУ
Рогов: У Зеленского действительно есть план, но он не связан с контрнаступлением
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовом плане нового контрнаступления ВСУ. По словам общественника, "план" у политика действительно есть, но его связь с боевыми действиями сомнительна.
"То, что у Зеленского есть "план" и, видимо, очень крепкий "план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", — сыронизировал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Зеленский анонсировал новое контрнаступление в интервью немецкой прессе 9 апреля. По словам политика, план атаки уже готов, но к его реализации ВСУ смогут приступить, лишь заручившись военной помощью Запада. Одной из целей операции станет разрушение Крымского моста, пригрозил он.
Flickr / President Of Ukraine