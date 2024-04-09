Зеленский заявил о наличии плана нового контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский заявил о том, что киевский режим уже подготовил план нового контрнаступления. Об этом он сообщил в интервью Bild.

"Да, у нас есть план контрнаступления", — заявил собеседник издания.

В то же время Зеленский отметил, что Вооружённым силам Украины для проведения наступательных операций необходимо западное оружие. Также он выразил надежду на то, что так называемые западные партнёры Незалежной предоставят Киеву современные технологии для производства новейших типов вооружений.