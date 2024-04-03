Украина усвоила уроки проваленного контрнаступления ВСУ, поэтому теперь не будет раскрывать планы дальнейших действий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, контрнаступление ВСУ было обречено, так как Киев шесть месяцев ожидал поставок оружия и боеприпасов, а также готовил стратегию. В связи с этим у Москвы было много времени, чтобы тщательно подготовиться, заявил Шмыгаль.

"Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы. <…> Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год", — сказал украинский премьер на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Он также добавил, что у Киева есть несколько планов на этот год, но нет достаточного количества боеприпасов для реализации. В связи с этим Шмыгаль выразил надежду, что в скором времени украинская сторона получит первые поставки, обещанные западными партнёрами.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что военная разведка Украины готовит новое нападение на Крымский мост. Киев рассчитывает, что сможет вывести мост из строя в ближайшее время, вероятно, с помощью беспилотников. В то же время журналисты указывают на серьёзные сомнения по поводу способности ГУР уничтожить объект, так как он очень хорошо защищён. В Госдуме, к слову, уже обрекли на провал планы украинской стороны.