"Не получится ничего": В Госдуме обрекли на провал возможные попытки Киева атаковать Крымский мост

Отличительной чертой ВСУ является война с мирными жителями, трусливые удары и налёты беспилотников на улицы, площади, рынки, деревни. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя информацию западных СМИ о том, что киевский режим планирует в ближайшее время снова атаковать Крымский мост.

"Нисколько не удивляюсь информации о планах киевской хунты в очередной раз попытаться атаковать гражданский объект <...> Воевать с высокоподготовленными российскими военнослужащими они просто боятся, да и не научились толком. Что касается моста, нашей гордости... Крымский мост — объект критической инфраструктуры России. Он высоко защищён со всех сторон — с земли, с воды, с воздуха", — подчеркнул парламентарий.

Депутат выразил уверенность, что у Киева ничего не получится. При этом Колунов считает, что враг даже не будет рисковать, так как знает, что "в ответ прилетит в разы мощнее".

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине года. По мнению издания, для этого Киев может использовать дроны. В то же время журналисты указывают на серьёзные сомнения по поводу способности Киева уничтожить мост. Подчёркивается, что объект очень хорошо защищён.