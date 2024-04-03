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3 апреля, 11:45

"Не получится ничего": В Госдуме обрекли на провал возможные попытки Киева атаковать Крымский мост

Депутат Колунов считает, что Киев испугается вновь атаковать Крымский мост

Отличительной чертой ВСУ является война с мирными жителями, трусливые удары и налёты беспилотников на улицы, площади, рынки, деревни. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя информацию западных СМИ о том, что киевский режим планирует в ближайшее время снова атаковать Крымский мост.

"Нисколько не удивляюсь информации о планах киевской хунты в очередной раз попытаться атаковать гражданский объект <...> Воевать с высокоподготовленными российскими военнослужащими они просто боятся, да и не научились толком. Что касается моста, нашей гордости... Крымский мост — объект критической инфраструктуры России. Он высоко защищён со всех сторон — с земли, с воды, с воздуха", — подчеркнул парламентарий.

Депутат выразил уверенность, что у Киева ничего не получится. При этом Колунов считает, что враг даже не будет рисковать, так как знает, что "в ответ прилетит в разы мощнее".

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина планирует атаковать Крымский мост в первой половине года. По мнению издания, для этого Киев может использовать дроны. В то же время журналисты указывают на серьёзные сомнения по поводу способности Киева уничтожить мост. Подчёркивается, что объект очень хорошо защищён.

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Напомним, киевский режим не скрывает желания уничтожить Крымский мост и уже несколько раз пытался сделать это. В последний раз, летом 2023 года, два надводных беспилотника повредили дорожное полотно, в результате чего под удар попала семья из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
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