Украина планирует в первой половине 2024 года совершить очередную попытку атаковать Крымский мост, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Незалежной.

По мнению издания, для этого Киев может использовать дроны и, как утверждается, у главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* есть "большая часть средств" для этого. Уточняется, что он действует по плану минимизации присутствия России в Чёрном море, одобренному Владимиром Зеленским.

В то же время газета указывает на серьёзные сомнения по поводу способности Киева уничтожить мост. Подчёркивается, что объект очень хорошо защищён.

Напомним, киевский режим не скрывает желания уничтожить Крымский мост и уже несколько раз пытался сделать это. В последний раз, летом 2023 года, два надводных беспилотника повредили дорожное полотно, в результате чего под удар попала семья из Белгородской области. Супруги погибли, а их 14-летняя дочь пострадала. Тем не менее мост продолжает работать.