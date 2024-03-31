Буданов* назвал серьёзной проблемой для Киева железную дорогу через Новороссию
Глава военной разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов* считает большой проблемой для Украины восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом.
"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему", — заявил военачальник в эфире всеукраинского телемарафона.
Тем не менее Буданов* сказал, что планирует найти управу на сухопутный участок железной дороги, поскольку у ведомств уже "в принципе есть" соответствующий опыт для этого.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что железная дорога, проходящая в Крым через Новороссию, будет являться альтернативой Крымскому мосту. В Росжелдоре отметили, что железнодорожные пути из Ростова на полуостров, которые пройдут через новые регионы, запустят до конца 2024 года. Работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За этот период проложили участок протяжённостью 63 километра и восстановили 140 километров путей.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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