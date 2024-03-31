Буданов* назвал серьёзной проблемой для Киева железную дорогу через Новороссию

Глава военной разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов* считает большой проблемой для Украины восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом.

"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему", — заявил военачальник в эфире всеукраинского телемарафона.

Тем не менее Буданов* сказал, что планирует найти управу на сухопутный участок железной дороги, поскольку у ведомств уже "в принципе есть" соответствующий опыт для этого.