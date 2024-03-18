Путин: Железная дорога пойдёт в Крым через Новороссию, став альтернативой мосту

Россия планирует продолжить восстанавливать железную дорогу, которая пройдёт из Ростовской области через Донбасс и Новороссию, чтобы создать альтернативный Крымскому мосту путь на полуостров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия Крымской весны.

"Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет ещё одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал российский лидер.