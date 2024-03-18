Путин: Железная дорога пойдёт в Крым через Новороссию, став альтернативой мосту
Россия планирует продолжить восстанавливать железную дорогу, которая пройдёт из Ростовской области через Донбасс и Новороссию, чтобы создать альтернативный Крымскому мосту путь на полуостров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия Крымской весны.
"Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет ещё одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал российский лидер.
Президент отметил, что именно сплочённость делает страну сильнее, а также добавил, что все положительные изменения происходят благодаря гражданам России.
Ранее на сцене в ходе митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны, Путин заявил, что жители Севастополя и Крыма никогда не мыслили себя отдельно от России. Он также отметил, что процесс возвращения Донбасса и Новороссии в состав РФ был трагичнее, чем у полуострова, но теперь все вместе.
Life.ru