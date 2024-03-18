Путин: Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма

Процесс возвращения Донбасса и Новороссии в состав РФ был трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию Крымской весны.

Выступление Владимира Путина на митинге-концерте, посвящённом десятилетию Крымской весны. Видео © Life.ru

"Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своём желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжёлым, трагичным, но всё-таки мы сделали это", — сказал Путин во время выступления на концерте, посвящённом 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.