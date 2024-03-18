Путин: Путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма
Владимир Путин на митинге-концерте, посвящённом десятилетию Крымской весны. Фото © Life.ru
Процесс возвращения Донбасса и Новороссии в состав РФ был трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию Крымской весны.
Выступление Владимира Путина на митинге-концерте, посвящённом десятилетию Крымской весны. Видео © Life.ru
"Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны, заявили о своём желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжёлым, трагичным, но всё-таки мы сделали это", — сказал Путин во время выступления на концерте, посвящённом 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
Глава государства отметил, что это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь, по его словам, мы развиваемся и идём вместе, чувствуя локоть друг друга.
18 марта 2024 года в России отмечается десятилетняя годовщина воссоединения России с Республикой Крым. 10 лет назад Верховным советом республики было одобрено постановление о признании полуострова независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя. Уже на следующий день Владимир Путин подписал соглашение между Российской Федерацией и Республикой Крым, по которому полуостров вновь вошёл в состав нашей страны. Бывший украинский депутат Царёв отметил в этом заслугу главы Крыма Сергея Аксёнова, заявив, что тот не побоялся взять в руки русский флаг и держит его до сих пор. Не остался в стороне и музыкант Николай Расторгуев, который назвал возвращение полуострова в состав РФ историческим событием.