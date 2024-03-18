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18 марта, 16:30

"Взял русский флаг в свои руки": Царёв рассказал, за что жители Крыма уважают Аксёнова

Экс-депутат Царёв: Аксёнов взял русский флаг в руки и несёт его по сей день

Бывший украинский депутат Олег Царёв. Фото © Life.ru

Бывший украинский депутат Олег Царёв. Фото © Life.ru

Бывший украинский депутат, а ныне директор санатория в Ялте Олег Царёв в годовщину Крымской весны рассказал, за что жители Крыма так любят главу региона Сергея Аксёнова. Об этом он заявил на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия воссоединения полуострова с нашей страной.

"Большой привет севастопольцам, крымчанам. Сергей Аксёнов — большая умница. И не только потому что тогда взял русский флаг в свои руки, хотя многие боялись, особенно среди людей, у которых были должности и власть, им было что терять, а он не побоялся и несёт этот флаг до сих пор", заявил Олег Царёв.

Он также отметил активное участие главы Крыма в работе, когда Россия возвращала себе территории, добавив, что в Херсонской и Запорожской областях сложилась совершенно другая ситуация.

"Мы, крымчане, его очень любим", заключил Царёв.

"Историческое событие": Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны
"Историческое событие": Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны

В этом году отмечается 10-летие воссоединения России с Крымом. 17 марта 2014 года Верховный совет республики одобрил постановление о провозглашении полуострова независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополя. На следующий день Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. Свои поздравления в годовщину воссоединения опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Также сенатор Цеков заявил о том, что Крым всегда мечтал вернуться и снова стать частью России.

Владимир Озеров
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