"Взял русский флаг в свои руки": Царёв рассказал, за что жители Крыма уважают Аксёнова
Экс-депутат Царёв: Аксёнов взял русский флаг в руки и несёт его по сей день
Бывший украинский депутат Олег Царёв. Фото © Life.ru
Бывший украинский депутат, а ныне директор санатория в Ялте Олег Царёв в годовщину Крымской весны рассказал, за что жители Крыма так любят главу региона Сергея Аксёнова. Об этом он заявил на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия воссоединения полуострова с нашей страной.
"Большой привет севастопольцам, крымчанам. Сергей Аксёнов — большая умница. И не только потому что тогда взял русский флаг в свои руки, хотя многие боялись, особенно среди людей, у которых были должности и власть, им было что терять, а он не побоялся и несёт этот флаг до сих пор", — заявил Олег Царёв.
Он также отметил активное участие главы Крыма в работе, когда Россия возвращала себе территории, добавив, что в Херсонской и Запорожской областях сложилась совершенно другая ситуация.
"Мы, крымчане, его очень любим", — заключил Царёв.
В этом году отмечается 10-летие воссоединения России с Крымом. 17 марта 2014 года Верховный совет республики одобрил постановление о провозглашении полуострова независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополя. На следующий день Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. Свои поздравления в годовщину воссоединения опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Также сенатор Цеков заявил о том, что Крым всегда мечтал вернуться и снова стать частью России.