Бывший украинский депутат, а ныне директор санатория в Ялте Олег Царёв в годовщину Крымской весны рассказал, за что жители Крыма так любят главу региона Сергея Аксёнова. Об этом он заявил на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия воссоединения полуострова с нашей страной.

"Большой привет севастопольцам, крымчанам. Сергей Аксёнов — большая умница. И не только потому что тогда взял русский флаг в свои руки, хотя многие боялись, особенно среди людей, у которых были должности и власть, им было что терять, а он не побоялся и несёт этот флаг до сих пор", — заявил Олег Царёв.

Он также отметил активное участие главы Крыма в работе, когда Россия возвращала себе территории, добавив, что в Херсонской и Запорожской областях сложилась совершенно другая ситуация.