Крымчане всегда мечтали вернуться в состав России, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, за десять лет в составе РФ регион заметно преобразился.

"Эта дата изменила весь мир, и эта дата фактически изменила Россию. Мы считаем, что эта дата возродила Россию, дала чувство гордости гражданам России. Ну а для нас, крымчан, это вообще самый-самый главный праздник, потому что мы все годы нашего нахождения в составе Украины всегда мечтали вернуться в состав России. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные опросы, которые проводились в тот период. Мы возвращались на Родину", — поделился сенатор RT.

Он отметил, что за эти годы благосостояние Крыма улучшилось в разы. Инфраструктура, возрождённые и построенные социальные объекты, настроение крымчан, по мнению Цекова, показывают правильность решения воссоединения с РФ. Кроме того, он добавил, что Россия искоренила в регионе межнациональные разногласия.