Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы Политолог Дмитрий Родионов — о том, что изменилось в Крыму после мирного воссоединения с Россией спустя 10 лет. 17 марта, 21:41 Вид на Балаклавскую бухту. Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

18 марта исполняется ровно 10 лет с того момента, как Крым вошёл в состав России, став первым регионом бывшей УССР, который отделился от неё, не дожидаясь участи быть втянутым в гражданскую войну.

Тогда, в 2014 году, жителям Юго-Востока казалось, что повторить это смогут и другие регионы. Однако нацистская Украина оказала ожесточённое сопротивление желавшим изменить судьбу бывшим согражданам, утопив в крови восстания в Харькове и Одессе, лишь Донбассу удалось обрести независимость, но путь в Россию занял почти 10 лет.

Не всё было так гладко

Несмотря на то что мечта крымчан сбылась сразу и без кровопролития, полуострову предстояло ещё много испытаний, чтобы быть полноценным субъектом РФ наравне с другими. Крымчане, став не признанными никем в мире гражданами России, вмиг оказались лишены возможности ездить за границу, делать покупки за рубежом, да что там говорить — российские банки не спешили на полуостров. Так же выглядела история с сотовыми операторами — если первой оказалась компания "К-телеком", то "большая четвёрка" договорилась о включении в Крыму отменённого по всей России "национального роуминга" лишь в 2022 году.

Блокада Крыма

Помимо того, крымчанам пришлось пережить ряд блокад со стороны Украины: продовольственную, когда прервались десятилетиями сложившиеся торговые связи с Херсонской областью, с территории которой на полуостров шли основные продукты. Конечно, это не привело к голоду, но процесс переориентации на российскую продукцию, которую к тому же нельзя было завезти в большом количестве, когда ещё не было моста, занял время, были разорваны торговые цепочки, разорились предприниматели по обе стороны границы.

Потом — электрическая, когда радикалы подорвали ЛЭП, ведущие в Крым, оставив его без света. В кратчайшие сроки России удалось исправить ситуацию, запустив энергомост с Кубани и построив Таврическую и Балаклавскую ТЭС.

Восстановленное энергоснабжение Крыма после подрыва опор линии электропередачи на Украине. Фото © ТАСС / Zuma / Danil Shamkin

Была ещё водная блокада. Воду, подающуюся из Днепра по Северо-Крымскому каналу, Украина перекрыла почти сразу, создав серьёзную проблему. Опять же, вода в кранах крымчан была, но сельское хозяйство понесло значительные потери, особенно в засушливых районах на севере полуострова. А в августе 2018-го из-за ограниченного снабжения водой пересох отстойник кислоты на заводе "Титан" в Армянске, что спровоцировало выброс в воздух вредного химического вещества, едва не приведший к крупной экологической катастрофе.

Кроме того, Украина не оставляла попыток вести террористическую и диверсионную деятельность. Самый серьёзный инцидент произошёл в августе 2016-го, когда три группы численностью 14 человек проникли на полуостров, они были обезврежены, но в ходе операции погибли двое российских силовиков. Конечно, всё это не сравнится с тем, что пришлось испытать крымчанам и другим жителям юго-запада России после начала СВО, когда Киев бросил все силы, не считаясь с потерями, на то, чтобы уже не просто осложнить людям жизнь, а чтобы убить их как можно больше. Тем не менее едва ли даже сегодня многие крымчане жалеют о своём выборе.

В последнем социологическом опросе, проведённом Центром управления регионом, 93% жителей подтвердили свою поддержку решения 2014 года. И дело даже не в том, что люди вот уже 10 лет живут в стране, которую считают своей, где их не заставляют говорить на чужом языке, не преподают детям искажённую историю и не героизируют нацистских преступников, хотя именно это было причиной событий 2014-го. Крымчане получили возможность реально ощутить преимущества жизни в России.

Что изменилось в Крыму

Выросли зарплаты, пенсии, социальные выплаты, о которых при Украине невозможно было и мечтать. Увеличился валовой региональный продукт на душу населения, снизился уровень безработицы, и хотя он остаётся выше среднего по стране, темпы роста уровня занятости населения в регионе почти вдвое превышают среднероссийские.

Люди на набережной, Ялта. Фото © ТАСС / Рубцов Андрей

Украина не создавала рабочих мест, не строила больниц и школ, не открывала элементарных секций для детей и спортивных площадок, не ремонтировала инфраструктуру, вообще ничего не создавала — всё держалось исключительно на советском заделе. При этом огромные деньги вкладывались разве что в строительство дворцов элиты на Южном берегу. Достаточно взглянуть на квартиру жены нынешнего президента Украины, которую удалось продать лишь в прошлом году, — никто не желал покупать такие дорогие апартаменты.

При Украине распространилось такое явление, как самозахват земли бандитами из "Меджлиса"*, которые создавали самострой на участках поближе к морю, называя это поляной протеста безземельных крымских татар, легализовывали их через своё лобби, а потом просто продавали эти участки. Конец этой практике положило присоединение к России.

Объект самовольного строительства, Крым. Фото © ТАСС / Павлишак Алексей

При Украине на полуострове, как и по всей стране, был чудовищный разгул коррупции, бизнес не подчинялся никаким правилам, налоги обходили всеми доступными способами. Россия навела порядок и тут. Многие бизнесмены, конечно, жалуются, что им стало тяжелее жить и работать, но это естественно, когда заканчивается анархия. Сегодня Крым остаётся дотационным регионом, но надо понимать, что не всё сразу делается и налоги успешно собираются как в местный, так и федеральный бюджет, а экономическое развитие Крыма идёт опережающими остальные регионы темпами.

Главная стройка страны

После присоединения к России для новых регионов была разработана Федеральная целевая программа и Крым превратился в одну большую стройку: ЖКХ, коммуникации, инфраструктура, школы, больницы — что-то пришлось обновлять впервые после распада СССР, а что-то строить с нуля.

Стройкой века стал Крымский мост — проект, о котором задумывались ещё в начале XX века и даже на какое-то время реализовали в 1944-м, но простоял он всего год. Новый мост уже строили с помощью современных технологий — что называется, на века, при этом в кратчайшие сроки: начали в 2016-м, уже в 2018-м было открыто автомобильное, а в декабре 2019-го — железнодорожное движение. С начала СВО на мосту организовали две диверсии, но сооружение стоит, выполняя не столько практическую, сколько символическую функцию: около половины всех грузов сегодня идёт в Крым по сухопутному коридору через новые регионы.

Крымский мост. Фото © ТАСС / ФДА "Росавтодор"

Ещё одним мегапроектом стала федеральная автотрасса "Таврида", идущая через весь полуостров и соединяющая его с мостом, её создали всего за три года. Помимо того, построено больше трёхсот километров других новых дорог, отремонтировано несколько тысяч километров старых.

Необходимо упомянуть и новый аэропорт Симферополя, который сразу же позволил увеличить пассажиропоток в два с половиной раза, что, кстати, является серьёзным показателем роста развития туристической отрасли в регионе.

Всего по госпрограмме построен 471 объект, создано свыше миллиона квадратных метров нового жилья, благоустроено 410 общественных территорий, отремонтированы километры старых коммуникаций, пришедших в негодность ещё при Украине, модернизирована газовая, энергетическая и жилищно-коммунальная инфраструктура. Перечислять можно очень и очень долго.







Но главное достижение: изменились люди. Даже не в самом Крыму — его жители долгие годы под Украиной были едва ли не большими патриотами России, чем россияне, и многим россиянам волей-неволей приходилось начинать соответствовать. Глядя на то, каким было общество тогда и каким оно стало сейчас, я понимаю, что измениться в лучшую сторону, окончательно встать на путь преодоления проклятия 90-х нам помогла СВО, а ещё раньше — события Русской весны.

* Деятельность организации запрещена в России.

Авторы Дмитрий Родионов