Посол РФ объявил США участником конфликта на Украине за помощь в ударах "вглубь Крыма"
Посол Антонов обвинил США в участии в конфликте на Украине после призыва о Крыме
Озвученное властями США желание помочь Киеву в нанесении ударов по Крыму фактически равно признанию Вашингтоном своего участия в конфликте России и Украины, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Такое заявление сделал российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признаётся фактическое участие США в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — прокомментировал ситуацию он в беседе с журналистами.
По словам дипломата, объявив о новом пакете вооружений для Незалежной, руководство Штатов подтвердило приверженность деструктивному курсу на продолжение конфликта на Украине. В Белом доме отказываются принять тот факт, что никакие поставки вооружения не в силах остановить российскую спецоперацию. Переданная ВСУ техника будет уничтожена, а её применение может привести только к жертвам среди невинных людей, резюмировал Антонов.
Напомним, 12 марта Белый дом объявил о передаче Киеву нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В него войдут снаряды для артиллерии и управляемые ракеты, в частности GMLRS для РСЗО HIMARS. В свою очередь глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что военная помощь даст Киеву возможность мобилизовать силы перед очередным наступлением в конце текущего года, чтобы нанести "проникающие" удары по Крыму.
ТАСС / АР / Patrick Semansky