Посол РФ объявил США участником конфликта на Украине за помощь в ударах "вглубь Крыма"

Озвученное властями США желание помочь Киеву в нанесении ударов по Крыму фактически равно признанию Вашингтоном своего участия в конфликте России и Украины, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Такое заявление сделал российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признаётся фактическое участие США в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — прокомментировал ситуацию он в беседе с журналистами.