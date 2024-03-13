Регион

Уведомления отключены

13 марта, 07:23

Посол РФ объявил США участником конфликта на Украине за помощь в ударах "вглубь Крыма"

Посол Антонов обвинил США в участии в конфликте на Украине после призыва о Крыме

Озвученное властями США желание помочь Киеву в нанесении ударов по Крыму фактически равно признанию Вашингтоном своего участия в конфликте России и Украины, которое может привести к непредсказуемым последствиям. Такое заявление сделал российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признаётся фактическое участие США в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — прокомментировал ситуацию он в беседе с журналистами.

По словам дипломата, объявив о новом пакете вооружений для Незалежной, руководство Штатов подтвердило приверженность деструктивному курсу на продолжение конфликта на Украине. В Белом доме отказываются принять тот факт, что никакие поставки вооружения не в силах остановить российскую спецоперацию. Переданная ВСУ техника будет уничтожена, а её применение может привести только к жертвам среди невинных людей, резюмировал Антонов.

США продадут Польше ракеты и засекреченное оборудование на $3,7 млрд
США продадут Польше ракеты и засекреченное оборудование на $3,7 млрд

Напомним, 12 марта Белый дом объявил о передаче Киеву нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В него войдут снаряды для артиллерии и управляемые ракеты, в частности GMLRS для РСЗО HIMARS. В свою очередь глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что военная помощь даст Киеву возможность мобилизовать силы перед очередным наступлением в конце текущего года, чтобы нанести "проникающие" удары по Крыму.

Обложка ©

ТАСС / АР / Patrick Semansky

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров