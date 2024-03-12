Глава ЦРУ предупредил о потере Украиной значительных территорий без помощи США

Поставки оружия Киеву от США помогут украинской армии набраться сил перед новым наступлением в конце 2024 года. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс.

"С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 – началу 2025 года, когда она вернёт себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы", — сказал Бернс на слушаниях в комитете Сената США по разведке.

При этом глава ЦРУ предупредил, что Украина может потерять значительную территорию в текущем году без существенной помощи от Вашингтона.