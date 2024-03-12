Регион

Уведомления отключены

11 марта, 21:07

Глава ЦРУ предупредил о потере Украиной значительных территорий без помощи США

Поставки оружия Киеву от США помогут украинской армии набраться сил перед новым наступлением в конце 2024 года. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс.

"С новым пакетом помощи Украина сможет оказаться в позиции к концу 2024 – началу 2025 года, когда она вернёт себе наступательную инициативу, а также сможет вести переговоры с позиции значительной силы", — сказал Бернс на слушаниях в комитете Сената США по разведке.

ВСУ получат только 6 из 45 обещанных F-16 к лету
ВСУ получат только 6 из 45 обещанных F-16 к лету

При этом глава ЦРУ предупредил, что Украина может потерять значительную территорию в текущем году без существенной помощи от Вашингтона.

А ранее американский сенатор призвал Украину расплатиться за помощь союзников. Кроме того, по мнению законодателя, Вашингтону следует задуматься о своём народе, а не о Киеве.

Обложка ©

t.me / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • цру
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров