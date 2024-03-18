Поклонская впервые за 1,5 года появилась в эфире и обратилась к жителям Крыма

Бывшая замруководителя Россотрудничества, советница генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за полтора года вышла в эфир и обратилась к жителям Крыма. 17 марта, в день своего рождения, она поздравила граждан с 10-летней годовщиной присоединения полуострова и Севастополя к России.

Наталья Поклонская появилась в эфире в свой день рождения и обратилась к крымчанам. Видео © VK / Нара Тв

"Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, осознанное решение, они таким образом показали, что они не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению", — сказала она в эфире "Нара ТВ", обращение опубликовано на странице телеканала "ВКонтакте".

Поклонская отметила, что жители Крыма, решившись на этот шаг, защитили себя. Однако сделано это было мирным и демократическим путём, подчеркнула она.

"Крымская весна состоялась именно в период пробуждения природы. Это конец марта — весеннее равноденствие. <...> Пусть пробуждается жизнь и радость", — добавила советница генпрокурора.