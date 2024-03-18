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18 марта, 07:11

Собянин поздравил россиян с десятилетием Крымской весны

Собянин: День воссоединения Крыма и России символизирует справедливость истории

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, с которого сегодня минуло ровно десять лет, является символом восстановления исторической справедливости. Об этом в личном телеграм-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости", сказано в публикации главы столицы.

Сплочённость объединившихся россиян способна превозмочь любые вызовы, в чём можно было убедиться неоднократно, уверен градоначальник. Он отметил, что за минувшую декаду Крым и Севастополь значительно преобразились, но работы ещё много. Собянин также подчеркнул, что за право россиян жить под мирным небом самоотверженно сражаются ВС РФ в зоне СВО.

"Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем всё, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья", написал в завершение своего поздравления чиновник.

Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы
Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы

18 марта отмечают день, когда Крым перестал быть частью Украины и вернулся в состав Российской Федерации. Life.ru опубликовал материал об истории этого события, о том, как его отмечают в России и почему это так важно.

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VK / Сергей Собянин

Юрий Лысенко
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