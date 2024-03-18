Собянин поздравил россиян с десятилетием Крымской весны
Собянин: День воссоединения Крыма и России символизирует справедливость истории
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, с которого сегодня минуло ровно десять лет, является символом восстановления исторической справедливости. Об этом в личном телеграм-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня день, значение которого для нашей страны и народа сложно переоценить: десять лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости", — сказано в публикации главы столицы.
Сплочённость объединившихся россиян способна превозмочь любые вызовы, в чём можно было убедиться неоднократно, уверен градоначальник. Он отметил, что за минувшую декаду Крым и Севастополь значительно преобразились, но работы ещё много. Собянин также подчеркнул, что за право россиян жить под мирным небом самоотверженно сражаются ВС РФ в зоне СВО.
"Уверен, Россия и все мы — вместе — сделаем всё, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью. Правда на нашей стороне. Важно помнить, что вместе мы победим. С праздником Крымской весны, друзья", — написал в завершение своего поздравления чиновник.
18 марта отмечают день, когда Крым перестал быть частью Украины и вернулся в состав Российской Федерации. Life.ru опубликовал материал об истории этого события, о том, как его отмечают в России и почему это так важно.
VK / Сергей Собянин