Крым наш! 10 лет со дня исторического воссоединения с Россией День воссоединения Крыма с Россией — событие, когда полуостров, ранее входивший в состав Украины, снова стал территорией нашей страны. Когда отмечают этот праздник, какая у него история и в чём его важность — читайте в материале Life.ru. 17 марта, 21:00 18 марта 2024 года отмечаем важный праздник — исполняется 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Десять лет назад произошло воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона.

Давайте же вспомним историю праздника, узнаем, когда он отмечается и как входил и выходил из состава Российской Федерации.

Когда отмечают День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В регионе же эта дата является ещё и праздничным, и отдельным выходным днём в соответствии с республиканским законом № 80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

История праздника

Россия. Москва. 18 марта 2014 года. Премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов, председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов, президент России Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый (слева направо) после подписания межгосударственного договора о принятии Республики Крым и города с особым статусом Севастополя в Российскую Федерацию. Фото © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

В январе 2014 года на Украине начались протесты против правительства, которые впоследствии переросли в массовые акции. В результате этого возникали кровавые конфликты, жителям Крыма такое положение вещей не нравилось. В ответ Россия отправила небольшой военный контингент на полуостров, чтобы не допустить массовых жертв. 16 марта состоялся референдум о статусе Крыма, а 18 марта выяснилось, что, согласно результатам, подавляющее большинство населения высказалось за присоединение к России. В этот же день президент Владимир Путин и представители крымской делегации подписали соответствующий договор: Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами Российской Федерации.

Почему этот день так важен

Это событие имеет большое значение, поскольку воссоединение Крыма с Россией является восстановлением исторической и национальной связи народа.

Гвинеец, "краса России" и учёные сняли клип к годовщине присоединения Крыма. Видео © YouTube / Уральский государственный горный университет УГГУ

Как Крым входил и выходил из состава России

Если не придираться к историческим фактам и пренебречь точностью, можно сказать, что впервые русские появились в Крыму на рубеже VIII–IX веков. Считается, что это связано с именем князя Бравлина, но вопрос о его существовании — загадка истории. В любом случае спустя сто лет после этого Крым стал частью Тмутараканского княжества.

В ходе раскопок в заповеднике "Херсонес Таврический" были найдены захоронения, по предварительным данным, IX–XIII веков, а также фрагмент каменной статуи, по предварительным данным, I–III веков. Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

На протяжении нескольких веков Крым переходил из рук в руки различных народов: генуэзцев, армян, а затем был завоёван Османской империей. И только в конце XVIII века Российская империя снова начала оказывать влияние на регион. Впервые Крым был присоединён Екатериной II. Во время Крымской войны, столетие спустя, некоторые территории перешли османам, но в итоге были возвращены Российской империи.

В 1921 году в составе РСФСР была создана Крымская АССР. Во время Великой Отечественной войны территория была оккупирована войсками вермахта. В 1946 году она была преобразована в Крымскую область, а в 1954-м — передана в состав Украинской ССР, за исключением города Севастополя, который оставался под юрисдикцией РСФСР. После распада СССР (1991) в Крымской области был проведён референдум о восстановлении автономии Крыма. В 1992 году была принята крымская конституция, которая установила, что Крым является частью Украины на основе договорных отношений.

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие — воссоединение Крыма с Россией.

Авторы Андрей Ананьев