"Историческое событие": Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны
Расторгуев: Возвращение Крыма — это историческое событие, которое нужно отмечать
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны. Фото © Life.ru
Возвращение Крыма в состав России — это историческое событие, которое нужно отмечать. Такое заявление сделал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, поздравляя россиян с десятилетием Крымской весны.
"Возвращение Крыма в родную гавань — это историческое событие, которое, конечно, нужно отметить. В тот день я стоял на сцене в Симферополе во время объявления результатов референдума. Этот момент я запомню на всю жизнь", — сказал фронтмен легендарной музыкальной группы на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны.
Кроме того, он отметил победу президента РФ Владимира Путина на выборах-2024. По его словам, такой результат доказывает правильность направления курса страны.
"У нас 11 часовых поясов от Калининграда до Камчатки, и всё население на этой огромной территории проголосовало за нашего лидера. Это убедительнейшая победа, которая доказывает, что мы идём в правильном направлении", — добавил Расторгуев.
Ранее свои поздравления россиян с 10-летним юбилеем воссоединения опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал дату воссоединения Крыма, Севастополя и России символом восстановленной справедливости. Кроме того, граждан поздравила экс-замруководителя Россотрудничества, советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская, которая не выходила в эфир в течение последних полутора лет. А сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что регион за это время сильно преобразился.