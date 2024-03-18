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18 марта, 14:58

"Историческое событие": Расторгуев поздравил россиян с десятилетием Крымской весны

Расторгуев: Возвращение Крыма — это историческое событие, которое нужно отмечать

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны. Фото © Life.ru

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны. Фото © Life.ru

Возвращение Крыма в состав России — это историческое событие, которое нужно отмечать. Такое заявление сделал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, поздравляя россиян с десятилетием Крымской весны.

"Возвращение Крыма в родную гавань — это историческое событие, которое, конечно, нужно отметить. В тот день я стоял на сцене в Симферополе во время объявления результатов референдума. Этот момент я запомню на всю жизнь", — сказал фронтмен легендарной музыкальной группы на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны.

Кроме того, он отметил победу президента РФ Владимира Путина на выборах-2024. По его словам, такой результат доказывает правильность направления курса страны.

"У нас 11 часовых поясов от Калининграда до Камчатки, и всё население на этой огромной территории проголосовало за нашего лидера. Это убедительнейшая победа, которая доказывает, что мы идём в правильном направлении", — добавил Расторгуев.

Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы
Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы

Ранее свои поздравления россиян с 10-летним юбилеем воссоединения опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал дату воссоединения Крыма, Севастополя и России символом восстановленной справедливости. Кроме того, граждан поздравила экс-замруководителя Россотрудничества, советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская, которая не выходила в эфир в течение последних полутора лет. А сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что регион за это время сильно преобразился.

Александра Мышляева
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