Возвращение Крыма в состав России — это историческое событие, которое нужно отмечать. Такое заявление сделал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, поздравляя россиян с десятилетием Крымской весны.

"Возвращение Крыма в родную гавань — это историческое событие, которое, конечно, нужно отметить. В тот день я стоял на сцене в Симферополе во время объявления результатов референдума. Этот момент я запомню на всю жизнь", — сказал фронтмен легендарной музыкальной группы на митинге-концерте на Красной площади в честь десятилетия Крымской весны.

Кроме того, он отметил победу президента РФ Владимира Путина на выборах-2024. По его словам, такой результат доказывает правильность направления курса страны.