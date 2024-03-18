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18 марта, 14:23

ВДНХ расцвела в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем

На ВДНХ состоялось торжественное шествие в честь воссоединения Крыма и России

В Москве на ВДНХ в рамках международной выставки "Россия" состоялось праздничное шествие, посвящённое воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Участники несли в руках цветы, а павильоны форума украсили свежими и яркими соцветиями.

Шествие на ВДНХ в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Видео © Предоставлено Life.ru

В шествии, в котором был представлен каждый регион страны, приняли участие глава крымского Совета министров Юрий Гоцанюк, советник руководителя республики Сергей Кудрин, замгубернатора Севастополя Мария Литовко и другие. Колонна выдвинулась от главной арки ВДНХ под аккомпанемент оркестра к 75-му павильону, где были развёрнуты пятнадцатиметровые полотна флагов РФ, Крыма и Севастополя.

Павильоны на ВДНХ украсили в честь воссоединения с Крымом и Севастополем. Видео © Предоставлено Life.ru

Кстати, стоит отметить, что убранство павильонов на ВДНХ в честь десятилетия знаменательного дня в истории России сильно изменилось. В залах оборудовали самые настоящие клумбы, началось по-весеннему красочное цветение.

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Ранее свои поздравления россиян с 10-летним юбилеем Крымской весны опубликовал московский мэр Сергей Собянин. Он назвал дату воссоединения Крыма, Севастополя и России символом восстановленной исторической справедливости. Также выступила с поздравительным заявлением в адрес крымчан экс-замруководителя Россотрудничества, советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская, которая не выходила в эфир в течение последних полутора лет.

Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы
Крым дома уже 10 лет: Как изменились регион и страна за эти годы
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Life.ru

Юрий Лысенко
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