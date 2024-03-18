ВДНХ расцвела в честь годовщины воссоединения России с Крымом и Севастополем

В Москве на ВДНХ в рамках международной выставки "Россия" состоялось праздничное шествие, посвящённое воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Участники несли в руках цветы, а павильоны форума украсили свежими и яркими соцветиями.

Шествие на ВДНХ в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Видео © Предоставлено Life.ru

В шествии, в котором был представлен каждый регион страны, приняли участие глава крымского Совета министров Юрий Гоцанюк, советник руководителя республики Сергей Кудрин, замгубернатора Севастополя Мария Литовко и другие. Колонна выдвинулась от главной арки ВДНХ под аккомпанемент оркестра к 75-му павильону, где были развёрнуты пятнадцатиметровые полотна флагов РФ, Крыма и Севастополя.

Павильоны на ВДНХ украсили в честь воссоединения с Крымом и Севастополем. Видео © Предоставлено Life.ru