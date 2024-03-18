Путин: Крымчане никогда не разделяли себя и Россию
Жители Севастополя и Крыма никогда не мыслили себя отдельно от России. Об этом заявил избранный президент Владимир Путин, который вышел на сцену в ходе митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны.
"Эти люди — наша гордость, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", — отметил российский лидер.
Десять лет назад произошло воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона.
Life.ru