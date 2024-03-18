Регион

Уведомления отключены

18 марта, 16:24

Путин: Крымчане никогда не разделяли себя и Россию

Жители Севастополя и Крыма никогда не мыслили себя отдельно от России. Об этом заявил избранный президент Владимир Путин, который вышел на сцену в ходе митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны.

"Эти люди наша гордость, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", отметил российский лидер.

Крым наш! 10 лет со дня исторического воссоединения с Россией
Крым наш! 10 лет со дня исторического воссоединения с Россией

Десять лет назад произошло воссоединение Крыма с Россией. 17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров