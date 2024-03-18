Путин: Крымчане никогда не разделяли себя и Россию

Жители Севастополя и Крыма никогда не мыслили себя отдельно от России. Об этом заявил избранный президент Владимир Путин, который вышел на сцену в ходе митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны.

"Эти люди — наша гордость, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", — отметил российский лидер.