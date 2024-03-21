В Конгрессе США одобрили санкции за обслуживание Крымского моста

В США одобрили санкции против лиц, занимающихся обслуживанием Крымского моста. Соответствующий законопроект утвердил Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Документ требует от Вашингтона ввести ограничения.

"Требует введения санкций в отношении любого иностранного лица, которое сознательно участвует в строительстве, обслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с Крымским полуостровом", — говорится в инициативе её автора, конгрессмена-демократа от штата Нью-Йорк Грегори Микса.

Голоса за отдали 49 членов комитета, против высказался лишь один — республиканец от Пенсильвании Скотт Перри. Теперь документ рассмотрит Палата представителей в полном составе. Профильный портал Govtrack оценивает шансы инициативы быть одобренной обеими палатами Конгресса в 6%.