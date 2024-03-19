Железную дорогу из Ростова в Крым через новые регионы запустят до конца 2024 года

Железная дорога, которая проходит через новые регионы и связывает Ростов-на-Дону с Крымом, начнёт свою полноценную работу до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении Росжелдора со ссылкой на слова первого заместителя руководителя ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олега Калеватых (компания находится в ведении Росжелдора).

Он отметил, что работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За этот период проложили участок протяжённостью 63 километра и восстановили 140 километров путей.

"Это первый этап проекта. Ещё два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ", — сказано в тексте сообщения.