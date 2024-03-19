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19 марта, 18:44

Железную дорогу из Ростова в Крым через новые регионы запустят до конца 2024 года

Железная дорога, которая проходит через новые регионы и связывает Ростов-на-Дону с Крымом, начнёт свою полноценную работу до конца 2024 года. Об этом говорится в сообщении Росжелдора со ссылкой на слова первого заместителя руководителя ФГУП "Железные дороги Новороссии" Олега Калеватых (компания находится в ведении Росжелдора).

Он отметил, что работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За этот период проложили участок протяжённостью 63 километра и восстановили 140 километров путей.

"Это первый этап проекта. Ещё два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ", — сказано в тексте сообщения.

Путин поручил наращивать провозную способность Восточного полигона железных дорог
Путин поручил наращивать провозную способность Восточного полигона железных дорог

Ранее Владимир Путин сообщил, что железная дорога, проходящая в Крым через Новороссию, станет альтернативой Крымскому мосту. Российский лидер добавил, что работа будет продолжаться — и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. По его словам, это будет ещё одна альтернативная дорога вместо Крымского моста.

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Владимир Озеров
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