Путин поручил наращивать провозную способность Восточного полигона железных дорог

Эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, а также своевременное наращивание его провозной способности является приоритетной задачей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по теме развития Восточного полигона железных дорог.

По мнению президента, Восточный полигон необходимо расширять не просто до утверждённых показателей, но и с учётом резерва мощности. Вместе с этим он обратил внимание, что при возведении новых объектов недопустимо забывать о действующей инфраструктуре, а также о её поддержании в нормативном состоянии. Кроме того, он признал, что в данной работе есть "проблемные участки".

"Приоритет должен быть один — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков", — заключил Путин.