Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

В рамках встречи президент подчеркнул, что восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано: объёмы перевозок за последние годы серьёзно выросли и продолжают демонстрировать рост. Соответственно, загрузка магистралей будет гарантирована на годы вперёд, заметил глава государства.

"Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность", — заявил Путин.