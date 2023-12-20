Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
Путин: Восточное направление железных дорог крайне востребовано
Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Видео © t.me / "Кремль. Новости"
В рамках встречи президент подчеркнул, что восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано: объёмы перевозок за последние годы серьёзно выросли и продолжают демонстрировать рост. Соответственно, загрузка магистралей будет гарантирована на годы вперёд, заметил глава государства.
"Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность", — заявил Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие высокоскоростного пассажирского сообщения основой будущего отечественных железных дорог. Планируется, что такие магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, а это более 80% населения России. В частности, есть планы по созданию веток до Луганска и Донецка.
ТАСС / Максим Блинов / POOL