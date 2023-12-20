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20 декабря, 19:55

Путин призвал определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба

Путин: Восточное направление железных дорог крайне востребовано

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

В рамках встречи президент подчеркнул, что восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано: объёмы перевозок за последние годы серьёзно выросли и продолжают демонстрировать рост. Соответственно, загрузка магистралей будет гарантирована на годы вперёд, заметил глава государства.

"Учитывая эти перспективы, нам нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объёме будет увеличиваться их провозная способность", — заявил Путин.

Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России
Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие высокоскоростного пассажирского сообщения основой будущего отечественных железных дорог. Планируется, что такие магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, а это более 80% населения России. В частности, есть планы по созданию веток до Луганска и Донецка.

Обложка ©

ТАСС / Максим Блинов / POOL

Александр Юнашев
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