Путин анонсировал создание высокоскоростной железной дороги до Донбасса

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие высокоскоростного пассажирского сообщения основой будущего отечественных железных дорог. Планируется, что такие магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, а это более 80% населения России. В частности, есть планы по созданию веток и до Луганска и Донецка.