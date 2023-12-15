Путин анонсировал создание высокоскоростной железной дороги до Донбасса
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин назвал развитие высокоскоростного пассажирского сообщения основой будущего отечественных железных дорог. Планируется, что такие магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, а это более 80% населения России. В частности, есть планы по созданию веток и до Луганска и Донецка.
Президент напомнил, что в России стартует масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. В качестве первого маршрута выбран Москва – Санкт-Петербург.
"Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечить доступность курортов Черноморского побережья. В перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка", — подчеркнул глава государства, выступая на съезде железнодорожников.
Напомним, в августе в ходе церемонии запуска МЦД-3 президент Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной железной дороги Москва – Петербург. Завершить строительство магистрали между двумя столицами планируется до конца 2027 года.