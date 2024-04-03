На Украине признали, что атаки на объекты РФ вызваны невозможностью победы Киева на поле боя

Киев пытается атаковать объекты на территории России, потому что не может одержать победу на поле боя. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщает британская газета The Guardian, Скибицкий отметил, что у российских войск имеется военное превосходство, а у ВСУ дела обстоят весьма печально. В частности, украинская армия испытывает дефицит артиллерийских снарядов и истребителей. Именно поэтому, по словам замначальника ГУР МО Незалежной, у Киева "нет другого выбора, кроме как перенести сражения в тыл врага". Среди целей на территории РФ он назвал инфраструктурные объекты и промышленные производства.