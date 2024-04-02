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2 апреля, 18:38

"Убивает своих и чужих": Медведев заявил, что Украина уже стала террористическим государством

Медведев: Украина уже стала террористическим государством

Украина и так уже является террористическим государством, которое убивает своих и чужих граждан, а дискуссия вокруг признания его таковым — это не что иное, как схоластика. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"По факту Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также заявил, что судить лидеров киевского режима в случае их причастности к теракту в подмосковном "Крокусе" никто не будет. Как он пояснил, провести такое решение в ООН невозможно из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе, а значит, их придётся попросту ликвидировать.

"Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делало МГБ СССР после войны. А лидеров ликвидировать при удобном случае", — резюмировал зампред Совбеза.

Украина взяла ответственность за разжигание межнациональной розни в России после теракта в "Крокусе"
Украина взяла ответственность за разжигание межнациональной розни в России после теракта в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник": вошли в концертный зал и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Уже 24 марта всех четверых напавших заключили под стражу, однако в деле есть и другие фигуранты. Также в СИЗО отправились отец и двое сыновей, продавшие террористам использованную ими машину, и мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Они знали о планах боевиков. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании нападения.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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