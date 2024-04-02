"Убивает своих и чужих": Медведев заявил, что Украина уже стала террористическим государством

Украина и так уже является террористическим государством, которое убивает своих и чужих граждан, а дискуссия вокруг признания его таковым — это не что иное, как схоластика. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"По факту Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", — написал он в телеграм-канале.

Медведев также заявил, что судить лидеров киевского режима в случае их причастности к теракту в подмосковном "Крокусе" никто не будет. Как он пояснил, провести такое решение в ООН невозможно из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе, а значит, их придётся попросту ликвидировать.