"Убивает своих и чужих": Медведев заявил, что Украина уже стала террористическим государством
Медведев: Украина уже стала террористическим государством
Украина и так уже является террористическим государством, которое убивает своих и чужих граждан, а дискуссия вокруг признания его таковым — это не что иное, как схоластика. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"По факту Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома", — написал он в телеграм-канале.
Медведев также заявил, что судить лидеров киевского режима в случае их причастности к теракту в подмосковном "Крокусе" никто не будет. Как он пояснил, провести такое решение в ООН невозможно из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе, а значит, их придётся попросту ликвидировать.
"Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делало МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае", — резюмировал зампред Совбеза.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник": вошли в концертный зал и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Уже 24 марта всех четверых напавших заключили под стражу, однако в деле есть и другие фигуранты. Также в СИЗО отправились отец и двое сыновей, продавшие террористам использованную ими машину, и мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Они знали о планах боевиков. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании нападения.
ТАСС / Владимир Гердо