Украина взяла ответственность за разжигание межнациональной розни в России после теракта в "Крокусе"

Украинские спецслужбы действительно проводили акции по разжиганию межнациональной розни в России после теракта в "Крокус сити холле". В этом признался глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью The Times. Он рассказал, что в задачи его подчинённых входило внедрение в чаты мигрантов, чтобы "подогреть" обстановку, а также распространение ксенофобских настроений в российском сегменте соцсетей.