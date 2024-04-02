Украина взяла ответственность за разжигание межнациональной розни в России после теракта в "Крокусе"
Глава центра при СНБО Украины признался The Times в разжигании розни в России
Украинские спецслужбы действительно проводили акции по разжиганию межнациональной розни в России после теракта в "Крокус сити холле". В этом признался глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью The Times. Он рассказал, что в задачи его подчинённых входило внедрение в чаты мигрантов, чтобы "подогреть" обстановку, а также распространение ксенофобских настроений в российском сегменте соцсетей.
"Разумеется, нам выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их любыми способами", — заявил Коваленко.
Ранее стало известно, что следы последних терактов против России ведут на Украину. В МИД РФ заявили, что нарушение Киевом антитеррористических конвенций повлечёт ответственность. Напомним, среди причастных к терактам в министерстве назвали главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его требуют немедленно арестовать и выдать России.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв