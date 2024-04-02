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2 апреля, 15:51

Украина взяла ответственность за разжигание межнациональной розни в России после теракта в "Крокусе"

Глава центра при СНБО Украины признался The Times в разжигании розни в России

Украинские спецслужбы действительно проводили акции по разжиганию межнациональной розни в России после теракта в "Крокус сити холле". В этом признался глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в интервью The Times. Он рассказал, что в задачи его подчинённых входило внедрение в чаты мигрантов, чтобы "подогреть" обстановку, а также распространение ксенофобских настроений в российском сегменте соцсетей.

"Разумеется, нам выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их любыми способами", заявил Коваленко.

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Ранее стало известно, что следы последних терактов против России ведут на Украину. В МИД РФ заявили, что нарушение Киевом антитеррористических конвенций повлечёт ответственность. Напомним, среди причастных к терактам в министерстве назвали главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его требуют немедленно арестовать и выдать России.

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АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Марина Калегина
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