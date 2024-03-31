Вербовочный пункт: Для чего послом Украины в Таджикистане работает кадровый разведчик В Таджикистане задержаны ещё 9 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ** и исполнителями теракта в "Крокус сити холле", где погибло 143 человека. Посольства Украины в Таджикистане и других странах особо не скрывают, что вербуют боевиков. 30 марта, 21:31 Обложка © Freepik

У Следственного комитета появились доказательства, что за терактом в "Крокус сити холле" стоят спецслужбы Украины. Так, исполнители теракта получали крупные суммы и криптовалюту с Украины, которые использовались при подготовке преступления. Главными обвиняемыми по делу о теракте в "Крокусе" стали Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализод Саидакрами* и Далержон Мирзоев*. Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокус сити холле", готовили его радикальные исламисты. По его словам, ФСБ известно, что Украина вела подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.

По данным телеграм-канала SHOT, родной брат Далержона Мирзоева* — Равшанжан — восемь лет назад уехал в Сирию. Власти Таджикистана подозревали, что он вступил в ИГИЛ**. Из-за этого семья Мирзоевых находилась под пристальным вниманием местных властей. Также появилась информация, что ещё в 2015 году Фаридуни* был осуждён в Таджикистане на пять лет восемь месяцев за попытку изнасилования тринадцатилетнего мальчика (приговор вынесен по второй части статьи 241 УК Таджикистана).

В пятницу РИА "Новости" сообщило, что в Таджикистане задержаны ещё девять человек по подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в "Крокусе" и с ИГИЛ**.

Чем занимаются посольства Украины в разных странах

Первым о причастности Украины к случившейся трагедии сообщил СМИ военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. По его словам, украинское посольство в Таджикистане занимается вербовкой местных жителей в Иностранный легион.

Посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов в 2006 году окончил Академию Службы безопасности Украины. Позже работал на посту начальника Управления разведки Пограничной службы Украины, а после прихода к власти Зеленского — возглавил Службу внешней разведки. В 2022 году, уже после начала СВО, Евдокимова отправили послом в Таджикистан.

Возникает вопрос: зачем отправлять ценного сотрудника с опытом оперативной работы на такое неприоритетное для Украины направление? Возможно, Евдокимова перебросили в Среднюю Азию, чтобы курировать вербовку боевиков, в том числе и для проведения терактов на территории России.

Посольство Украины в Таджикистане уже пыталось вербовать местных жителей в Иностранный легион в своих соцсетях. Однако на сегодняшний день, учитывая резонанс, сообщения удалило.

Такое объявление было на сайте Посольства Украины в Таджикистане в марте 2022 года. Фото © Посольство Украины в РТ

Посольства Украины в разных странах приглашают местных граждан вступать в Иностранный легион и участвовать в боевых действиях против России. Такая вкладка есть на главных страницах сайтов дипмиссий во Франции, в Бельгии, Латвии, Литве, Швеции, Финляндии, Исландии, Соединённых Штатах и Греции. И это при том, что дипломатические ведомства не должны заниматься вербовкой наёмников.

Белорусские журналисты также сообщали об активной деятельности украинских дипломатов: "Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского Иностранного легиона. А вербуют солдат удачи в посольствах Украины в разных странах".

Однако не все страны позволяют Украине заниматься публичной вербовкой наёмников. Поэтому в большинстве стран вербовка ведётся через соцсети, формально с посольством не связанные.

Что такое Иностранный легион

В Иностранном легионе, который создан из иностранцев, есть подразделения для выходцев из мусульманских стран, например батальон "Туран". Его командиром считают уроженца Киргизии Кудайбека уулу Алмаза, который до начала СВО работал в России разнорабочим и парикмахером. Сейчас на него в Кыргызстане заведено уголовное дело за наёмничество. На опубликованной ещё в 2022 году фотографии он демонстрирует символику турецкого ультраправого движения "Серые волки".

Кудайбек уулу Алмаз угрожает России. Фото © YouTube / Eva Morales

Интересно, что в Турцию ездили незадолго до теракта двое обвиняемых в теракте в "Крокусе": Шамсидин Фаридуни* и Рачабализод Саидакрами*. По данным турецкого портала Yetkinreport, который ссылается на источники в органах безопасности, первый из них прибыл в Стамбул 20 февраля и заселился в отель в районе Фатих, 27 февраля он съехал оттуда. Второй прилетел в турецкую столицу 5 января, заселился в тот же отель и 20 февраля съехал оттуда. 2 марта они оба прилетели одним самолётом в Москву, где был Рачабализод с 21 февраля по 2 марта — неизвестно.

Украина и ИГИЛ**

Отдельного интереса заслуживает связь Украины и ИГИЛ**. Незалежная уже давно стала для ближневосточных террористов логистическим хабом по пути в Европу, а также возможностью подзаработать денег, будучи наёмником.

Ранее украинское издание Hromadske писало, что на территории страны могут скрываться несколько сотен боевиков из ИГИЛ**, которые воевали в Сирии и Ираке. "Украина является временным пристанищем для тех, кого поймали в Турции и выслали на Украину", — рассказал украинским журналистам выходец из Ставропольского края Абу Мансур Ногайский.

В начале 2024 года немецкое издание Bild жаловалось на то, что боевики ИГИЛ** прибывают в Европу с Украины под видом беженцев. Причём прежде всего речь идёт о выходцах из Таджикистана. На Украине они оформляют фальшивые документы и въезжают в Германию практически без проверки.

Кроме того, на стороне Украины воюют боевики из ичкерийских батальонов. Так что связей между украинскими националистами и исламистами вполне хватает. В борьбе с Россией все союзники хороши, даже законченные террористы.

Теперь Киев использует ресурс ИГИЛ** для проведения терактов на территории России. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Но если до начала СВО украинские власти хоть как-то боролись с исламистами, то после начала боевых действий стали их активно привлекать на свою сторону. Тем более получив индульгенцию от Запада на любые действия, лишь бы они были против России.

Малообразованные и постоянно нуждающиеся в заработке мигранты стали для вербовщиков питательной средой. Теперь Киев использует ресурс ИГИЛ** для проведения терактов на территории России.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Деятельность террористической организации запрещена в России.

Авторы Александр Слабиев