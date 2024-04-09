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9 апреля, 12:40

В заявлениях Зеленского увидели намёки на его скорую гибель

Bild: Зеленский, выпрашивая помощь Запада, намекает на собственную гибель

Недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не выживет без помощи Запада, можно расценивать как намёк на его собственную гибель в случае провала ВСУ на фронте. Таким мнением поделился колумнист немецкого издания Bild Франц-Йозеф Вагнер.

"Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет", — пишет журналист в ежедневной колонке.

Отметим, что положение Зеленского сейчас плачевное. Ранее он публично признал, что Украина проиграет в конфликте без помощи Конгресса США. Кроме того, Зеленский заявил, что у Киева нет снарядов для наступления. Также он, в очередной раз клянча у Запада ПВО, пожаловался на сложную ситуацию с защитой Харькова.

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Рresident.gov.ua

Наталья Исакова
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