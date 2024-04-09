В заявлениях Зеленского увидели намёки на его скорую гибель

Недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина не выживет без помощи Запада , можно расценивать как намёк на его собственную гибель в случае провала ВСУ на фронте. Таким мнением поделился колумнист немецкого издания Bild Франц-Йозеф Вагнер.

"Когда Зеленский говорит "не выжить", он говорит и о собственной смерти. Без помощи Украины больше не будет", — пишет журналист в ежедневной колонке.