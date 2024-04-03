"Уже к маю или июню": В США предрекли масштабные события на Украине
Экс-разведчик США Риттер: Режим Зеленского потерпит крах уже к маю или июню
Режим Владимира Зеленского потерпит крах уже к маю или июню. С таким прогнозом выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Я думаю, мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню", — сказал он в эфире подкаста Ask the Inspector.
По мнению экс-разведчика, в конце мая на Зеленского возрастёт внутреннее давление из-за продолжающейся дискуссии о его нелегитимности после истечения срока президентских полномочий. Ситуацию будет усугублять плачевное положение украинских войск на поле боя. Как считает Риттер, сейчас Зеленский попросту тянет время, надеясь на чудо в виде вмешательства в конфликт французских военных, об отправке которых в последнее время трубит Эмманюэль Макрон.
Напомним, что полномочия Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по конституции Незалежной пролонгировать их нельзя. Согласно действующей на Украине декларации, президентские и парламентские выборы до завершения боевых действий проводить запрещено. В ней также уточняется, что их можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения, которое в Незалежной продлили до 13 мая. К слову, шаткий статус Зеленского подтвердил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
Рresident.gov.ua