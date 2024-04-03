"Уже к маю или июню": В США предрекли масштабные события на Украине

"Я думаю, мы увидим конец режима Зеленского уже к маю или июню", — сказал он в эфире подкаста Ask the Inspector.

По мнению экс-разведчика, в конце мая на Зеленского возрастёт внутреннее давление из-за продолжающейся дискуссии о его нелегитимности после истечения срока президентских полномочий. Ситуацию будет усугублять плачевное положение украинских войск на поле боя. Как считает Риттер, сейчас Зеленский попросту тянет время, надеясь на чудо в виде вмешательства в конфликт французских военных, об отправке которых в последнее время трубит Эмманюэль Макрон.