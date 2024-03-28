Лавров: Обсуждать легитимность Зеленского после 20 мая, "может, и не потребуется"

Обсуждать легитимность Владимира Зеленского после 20 мая текущего года, "может, и не потребуется". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, президентские полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая.

"Что касается 20 мая, что будет 21 мая — давайте доживём до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать", — сказал он в интервью газете "Известия".