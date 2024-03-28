Лавров: Обсуждать легитимность Зеленского после 20 мая, "может, и не потребуется"
Обсуждать легитимность Владимира Зеленского после 20 мая текущего года, "может, и не потребуется". Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, президентские полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая.
"Что касается 20 мая, что будет 21 мая — давайте доживём до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать", — сказал он в интервью газете "Известия".
Ранее Зеленский направил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы продлить свои президентские полномочия без проведения выборов. Он ссылается на военное время, в течение которого проведение избирательного процесса кажется ему невозможным. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не известно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.
Getty Images / Russian Foreign Ministry