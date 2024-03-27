"Пришёл сигнал": В Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Зеленского
"Страна.ua": Запад мог запретить обсуждение на Украине легитимности Зеленского
Страны Запада могли запретить политикам на Украине обсуждать легитимность Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий в мае нынешнего года. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Золотарёв.
"Не исключено, что пришёл сигнал от наших партнёров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно", — приводит его слова издание "Страна.ua".
По словам эксперта, ещё одной причиной прекращения разговоров о легитимности главаря киевского режима могла стать политическая пассивность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который предпочёл не вступать в конфронтацию с Зеленским. Источник издания в политических кругах Киева подтвердил обе версии политолога, но полагает, что затишье вокруг Зеленского продлится недолго. Он добавил, что многих в стране не устраивает Зеленский и нынешний статус-кво.
"Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем, скорее, лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни", — указал собеседник издания.
Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не будут проведены.
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